$!Balean a adulto mayor de 63 años dentro de su casa en la colonia Olímpica de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un adulto mayor, identificado como Gabriel “N”, de 63 años, resultó herido por disparos de arma de fuego en su domicilio, ubicado en la colonia Olímpica, en Mazatlán.

La agresión se registró sobre la calle Privada de la Estrella, entre las calles Acuario y Andrés Soler, donde, de acuerdo con los primeros reportes, hombres armados llegaron hasta la vivienda y dispararon contra la víctima cuando se encontraba en el porche.