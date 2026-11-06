Seguridad
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Agresión directa

Balean a adulto mayor de 63 años dentro de su casa en la colonia Olímpica de Mazatlán

Gabriel “N” fue atacado a balazos por hombres armados cuando se encontraba en el porche de su vivienda; fue trasladado a recibir atención médica
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
06/11/2026 11:17
06/11/2026 11:17

MAZATLÁN. _ Un adulto mayor, identificado como Gabriel “N”, de 63 años, resultó herido por disparos de arma de fuego en su domicilio, ubicado en la colonia Olímpica, en Mazatlán.

La agresión se registró sobre la calle Privada de la Estrella, entre las calles Acuario y Andrés Soler, donde, de acuerdo con los primeros reportes, hombres armados llegaron hasta la vivienda y dispararon contra la víctima cuando se encontraba en el porche.

$!Balean a adulto mayor de 63 años dentro de su casa en la colonia Olímpica de Mazatlán

Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar con rumbo desconocido.

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Socorristas de Cruz Roja acudieron al domicilio y brindaron los primeros auxilios al lesionado. Posteriormente, lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

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