$!Balean a adulto mayor en intento de despojo de vehículo en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un adulto mayor resultó herido de bala tras ser interceptado por sujetos armados que viajaban en una motocicleta, en hechos ocurridos sobre el paso superior norte de Mazatlán. La víctima fue identificada como Rafael, de 64 años, quien intentó escapar de sus agresores al cambiarse al carril contrario de la vialidad. Sin embargo, los atacantes lo persiguieron y le dispararon.

De manera preliminar, se informó que la agresión habría ocurrido durante un intento de despojo de su vehículo, un Chevrolet Aveo color tinto. El adulto mayor presentó una herida de bala en el fémur derecho. Para ponerse a salvo, Rafael habría circulado en sentido contrario sobre la vialidad. Fue trasladado a un hospital donde recibe atención médica.