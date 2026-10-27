$!Balean a agente de Tránsito en la colonia Flores Magón de Mazatlán mientras desayunaba; hay un detenido

MAZATLÁN._ Un agente de Tránsito Municipal resultó herido en el rostro tras ser víctima de un ataque armado mientras desayunaba en un puesto de comida ubicado en la colonia Flores Magón. La agresión se reportó a las 09:30 horas, en el cruce de la calle Flor de Dalias y el libramiento Luis Donaldo Colosio.

De acuerdo con los primeros reportes, el agente, quien se encontraba con licencia y fue identificado como Aldo “N”, desayunaba en el lugar cuando fue atacado con al menos dos disparos, uno de los cuales impactó en su rostro. Tras la agresión, el lesionado quedó en el sitio a la espera de auxilio. Los primeros respondientes fueron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes patrullaban el sector.

Los elementos federales brindaron los primeros auxilios al agente y solicitaron el apoyo de una ambulancia de la Cruz Roja, mientras que otras unidades desplegaron un operativo en la zona para localizar a los presuntos responsables.

Minutos más tarde, un hombre de aproximadamente 55 años fue retenido como presunto responsable del ataque.