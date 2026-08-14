$!Balean a agente de Tránsito en Prados del Sol, en Culiacán

CULIACÁN._ Un agente de Tránsito resultó herido a balazos durante la tarde de este viernes en la colonia Prados del Sol, en Culiacán. El elemento, identificado como Jesús Raúl “N”, fue atacado sobre la calle Magnolia, entre Prados del Sol y Manuel Payno, donde posteriormente fueron localizados casquillos percutidos de arma larga.







De acuerdo con la información recabada, el agente presentó una herida de sedal en uno de los brazos y fue trasladado por sus propios compañeros a recibir atención médica. Elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano acudieron al sitio tras el reporte de la agresión; sin embargo, cuando llegaron, el agente ya había sido trasladado y no se encontraba en el lugar.





