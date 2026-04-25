$!Balean a chofer de camión de carga y pide auxilio en retén militar, en Culiacán

De acuerdo con información en el lugar, el chofer se transportaba por la carretera que conduce hacia Tepuche, cerca del entronque conocido como la “Y”, donde fue agredido a tiros.

El conductor de un camión de carga llegó herido a pedir auxilio en un retén militar, tras ser objeto de una agresión a balazos al norte de Culiacán.

Aproximadamente a las 17:15 horas, arribó el camión de carga al punto de revisión militar, ubicado en la colonia Rotarismo del sector Loma de Rodriguera, donde el lesionado se puso bajo custodia de soldados.

Al lugar arribó una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, que trasladó al chofer hacia un centro de salud.

En el lugar quedó asegurado el camión de carga, que tenía un impacto de bala en el parabrisas.

Minutos después, se trasladó personal de Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado para entrevistar a una persona que acompañaba al conductor herido.