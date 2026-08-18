$!Balean a conductor de auto en el fraccionamiento Torremolinos de Mazatlán

MAZATLÁN._ El conductor de un automóvil resultó herido por proyectil de arma de fuego luego de ser víctima de un ataque armado en el fraccionamiento Torremolinos.
Las detonaciones fueron reportadas a las 14:40 horas, en el cruce de las calles Mar Egeo y Encinos del mencionado asentamiento.
Testigos en el lugar mencionaron que los hechos se suscitaron sobre la calle Mar Egeo, donde se presentó una persecución a un automóvil gris de modelo reciente, que era conducido por la víctima.
Policías municipales llegaron como primeros respondientes al lugar del ataque y al descubrieron al conductor herido al interior de un auto Nissan Versa; Paramédicos de Bomberos Veteranos le brindaron los primeros auxilios para controlar hemorragias de sus heridas para poder trasladarlo a un hospital.
La zona fue acordonada y resguardada por los municipales hasta la llegada de Peritos de la Fiscalía General del Estado.
Sobre el estado de salud de la víctima, este se mantiene como reservado y sus datos generales son desconocidos hasta este momento.