$!Balean a conductor en la Lombardo Toledano y lo llevan herido a hospital de Culiacán

La víctima fue interceptada por sus agresores cuando circulaba a bordo de un vehículo Chevrolet Beat color naranja, por la calle profesor Antonio Serrano.

Un conductor fue trasladado herido de bala a un hospital de Culiacán, tras ser objeto de un ataque armado por las calles de la colonia Vicente Lombardo Toledano, al norte de la ciudad

El vehículo quedó abandonado entre las calles Rey Gaspar y Rey Baltasar, y fue encontrado por autoridades tras un reporte a los números de emergencia, aproximadamente a las 16:30 horas de este 16 de junio.

En el lugar, elementos del Ejército Mexicano y Guardia nacional desplegaron un dispositivo para cerrar las calles y asegurar la escena, para posteriormente pedir apoyo ministerial.

Casi una hora después del hecho, agentes de Fiscalía General del Estado se trasladaron para dar fe de los acontecimientos, e iniciar la investigación de este intento de homicidio.