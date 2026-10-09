$!Balean a conductor tras persecución en la colonia Díaz Ordaz de Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre resultó herido por proyectil de arma de fuego tras ser perseguido y atacado a balazos cuando circulaba a bordo de un vehículo en la colonia Díaz Ordaz, al sur de esta ciudad. El hecho ocurrió sobre la calle Ciro de Ceballos. Inicialmente, reportes preliminares señalaban una agresión contra un domicilio del sector; sin embargo, al arribar al sitio, elementos del Ejército Mexicano confirmaron que se trataba de un ataque directo contra el conductor de un automóvil. La fachada del inmueble registró daños materiales producidos por los impactos de bala como consecuencia colateral del tiroteo.

De acuerdo con la información recabada, el lesionado fue identificado como Héctor, de 38 años de edad, quien transitaba a bordo de un vehículo Nissan March blanco. En ese punto fue interceptado por sujetos armados que comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones durante el trayecto.

En un intento por resguardarse, la víctima descendió del automóvil para ponerse a salvo, pero fue alcanzada por los proyectiles. El vehículo quedó detenido a un costado de un canal pluvial que cruza la zona.