Balean a dos hermanos afuera del Hospital General de Culiacán

Las víctimas se encontraban cerca de la farmacia del nosocomio cuando fueron agredidos a tiros por sujetos a bordo de una motocicleta; ambos se encuentran heridos de gravedad
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
03/01/2026 22:41
03/01/2026 22:41

CULIACÁN._ Dos hermanos fueron agredidos a tiros la noche de este sábado a las afueras del Hospital General de Culiacán y quedaron heridos de gravedad.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 19:30 horas de este 3 de enero, cuando las víctimas se encontraban cerca de la farmacia del nosocomio.

Según los primeros informes, los responsables del hecho fueron dos sujetos a bordo de una motocicleta.

En el lugar fue identificado uno de los hermanos como Arturo, de 24 años de edad; mientras que el otro no ha sido reconocido por las autoridades.

Fueron agentes de Guardia Nacional que estaban asignados al hospital quienes dieron primeros auxilios a los hermanos y posteriormente los movilizaron hacia el interior del complejo para ser atendidos.

