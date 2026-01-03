Balean a dos hermanos afuera del Hospital General de Culiacán

CULIACÁN._ Dos hermanos fueron agredidos a tiros la noche de este sábado a las afueras del Hospital General de Culiacán y quedaron heridos de gravedad.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 19:30 horas de este 3 de enero, cuando las víctimas se encontraban cerca de la farmacia del nosocomio.

Según los primeros informes, los responsables del hecho fueron dos sujetos a bordo de una motocicleta.

En el lugar fue identificado uno de los hermanos como Arturo, de 24 años de edad; mientras que el otro no ha sido reconocido por las autoridades.

Fueron agentes de Guardia Nacional que estaban asignados al hospital quienes dieron primeros auxilios a los hermanos y posteriormente los movilizaron hacia el interior del complejo para ser atendidos.