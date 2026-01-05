$!Balean a dos personas en una camioneta en Los Ángeles, en Culiacán

CULIACÁN. _ La noche de este domingo fueron atacados a balazos los tripulantes de una camioneta en la entrada del fraccionamiento Los Ángeles, al noreste de Culiacán, que dejó como saldo al par heridos.
Los hechos se reportaron a las autoridades alrededor de las 22:30 horas de este 4 de enero, sobre el bulevar California, frente a una tienda de conveniencia.
Sujetos armados interceptaron el vehículo, una camioneta pick up marca Nissan modelo antiguo, y atacaron a tiros a los dos ocupantes.
Uno de ellos trató de huir a pie, pero fue alcanzado por los atacantes unos metros más adelante, y lo hirieron.
El vehículo resultó con daños por los impactos de bala en la carrocería y cristales.
La escena fue acordonada por elementos de Guardia Nacional, para que agentes de la Fiscalía General del Estado realice las indagatorias del caso y esclarecer la agresión.