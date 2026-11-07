$!Balean a dos personas que viajaban en motocicleta en Los Huizaches, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos personas resultaron heridas de bala durante un ataque armado registrado la noche de este sábado 7 de noviembre en la colonia Los Huizaches, al sur de Culiacán.

La agresión ocurrió en el cruce de las calles Mina Plomosa y Liberalismo, cerca de una caseta de la Policía Municipal, donde las víctimas presuntamente circulaban a bordo de una motocicleta cuando fueron interceptadas y atacadas por sujetos armados.

Después de disparar contra ambas personas, los responsables escaparon del lugar con rumbo desconocido.