$!Balean a dos personas que viajaban en motocicleta en Los Huizaches, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos personas resultaron heridas de bala durante un ataque armado registrado la noche de este sábado 7 de noviembre en la colonia Los Huizaches, al sur de Culiacán.
La agresión ocurrió en el cruce de las calles Mina Plomosa y Liberalismo, cerca de una caseta de la Policía Municipal, donde las víctimas presuntamente circulaban a bordo de una motocicleta cuando fueron interceptadas y atacadas por sujetos armados.
Después de disparar contra ambas personas, los responsables escaparon del lugar con rumbo desconocido.
Vecinos del sector alertaron al servicio de emergencias 911 sobre las personas lesionadas, por lo que minutos después arribaron paramédicos de Cruz Roja para brindarles los primeros auxilios y atender sus heridas.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional también acudieron al sitio y resguardaron el área, mientras se realizaban recorridos para localizar posibles indicios balísticos relacionados con la agresión.
Hasta el momento, no se ha informado la identidad de las víctimas ni su condición de salud.