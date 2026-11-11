$!Balean a dueño de barbería en pleno Centro de Mazatlán

MAZATLÁN.- En medio del reforzamiento de la seguridad en Mazatlán, el dueño de una barbería fue atacado a balazos en su negocio ubicado en pleno Centro de este puerto, la tarde de este miércoles 11 de noviembre.

El herido fue identificado como Ricardo Isaí, de 32 años, quien fue trasladado por paramédicos de Cruz Roja a recibir atención médica.

Los hechos se registraron alrededor de las 17:15 horas en la calle Teniente Azueta, entre Melchor Ocampo y Genaro Estrada, en pleno Centro.