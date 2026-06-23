$!Balean a dueño de marisquería en la colonia 21 de Marzo, en Culiacán; lo trasladan herido a un hospital

Un joven comerciante resultó herido durante un ataque armado registrado la tarde de este martes 23 de junio en la colonia 21 de Marzo, al sur de Culiacán.
La víctima fue identificada como Víctor Daniel, de 24 años de edad, propietario de una marisquería ubicada en el cruce de las calles Eulogio Parra y José Valadés.
De acuerdo con los primeros reportes, el joven se encontraba atendiendo el establecimiento cuando, alrededor de las 17:30 horas, hombres armados llegaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.
Tras la agresión, personas que se encontraban en la zona auxiliaron al comerciante y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.
De manera preliminar, se informó que presentó una herida de bala en un glúteo, además de una lesión superficial por rozón de proyectil en el rostro.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y acordonaron el área para preservar posibles evidencias relacionadas con el atentado.
En la escena fueron localizados al menos una decena de casquillos percutidos sobre el pavimento, así como manchas de sangre en el área de la cochera del inmueble donde opera el negocio.