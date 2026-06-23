$!Balean a dueño de marisquería en la colonia 21 de Marzo, en Culiacán; lo trasladan herido a un hospital

Un joven comerciante resultó herido durante un ataque armado registrado la tarde de este martes 23 de junio en la colonia 21 de Marzo, al sur de Culiacán.

La víctima fue identificada como Víctor Daniel, de 24 años de edad, propietario de una marisquería ubicada en el cruce de las calles Eulogio Parra y José Valadés.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven se encontraba atendiendo el establecimiento cuando, alrededor de las 17:30 horas, hombres armados llegaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.