$!Balean a empleado de autobaño en Pradera Dorada II de Mazatlán; muere más tarde en hospital

MAZATLÁN._ Un empleado de un autobaño fue atacado a balazos en el fraccionamiento Pradera Dorada II, en Mazatlán.

La agresión armada fue reportada a las autoridades a las 12:40 horas, en un autobaño ubicado sobre el Ramal Múnich y el antiguo camino a la comunidad de El Armadillo.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima habría descubierto a sus atacantes e intentado huir corriendo; sin embargo, fue alcanzada por las balas y quedó tendida en el suelo.