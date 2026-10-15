$!Balean a empleado de autobaño en Pradera Dorada II de Mazatlán; muere más tarde en hospital

MAZATLÁN._ Un empleado de un autobaño fue atacado a balazos en el fraccionamiento Pradera Dorada II, en Mazatlán.
La agresión armada fue reportada a las autoridades a las 12:40 horas, en un autobaño ubicado sobre el Ramal Múnich y el antiguo camino a la comunidad de El Armadillo.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima habría descubierto a sus atacantes e intentado huir corriendo; sin embargo, fue alcanzada por las balas y quedó tendida en el suelo.
Elementos de la Policía Municipal, como primeros respondientes, solicitaron una ambulancia al percatarse de que el hombre aún se encontraba con vida. Minutos después, socorristas de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y, debido a la gravedad de sus heridas, lo trasladaron de urgencia a un hospital.
Horas más tarde, se reportó que falleció cuando recibía atención médica.
La zona quedó acordonada y bajo resguardo de elementos federales, en espera de la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado, encargado de realizar las diligencias correspondientes.