$!Balean a empleado de carreta de hot dogs en Culiacán

CULIACÁN._ Un empleado de una carreta de hot dogs resultó herido de bala la mañana de este domingo tras haber sido atacado por un civil armado, mientras se encontraba trabajando en el negocio ubicado en el sector Los Ángeles, en Culiacán.

La víctima fue identificada como Israel, de 40 años de edad, de quien se refiere que solo contaba con tres días de trabajo en el puesto.

El ataque armado se registró alrededor de las 05:30 horas entre las calles Ventura y el bulevar California.

Según informes, fue al menos un sujeto armado quien arribó al lugar para directamente agredir a balazos a Israel, quien recibió al menos un impacto en la zona del pecho y otro en un brazo.

Tras el atentado, el responsable emprendió la huida y hasta el momento no se ha reportado su detención.