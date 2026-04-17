$!Balean a encargado de taller en la colonia Jaripillo, en Mazatlán

MAZATLÁN._ El encargado de un taller para modificado de vehículos todo terreno fue atacado a balazos por otro hombre este viernes al interior de dicho negocio.

La agresión fue reportada a las 20:00 horas en un taller ubicado en la esquina de las calles Ensenada y Acaponeta, de la colonia Jaripillo.

Al parecer, el atacante ingresó al taller y preguntó por el encargado; al identificarlo, comenzó a dispararle hasta verlo caer y de inmçediato se dio a la fuga.