$!Balean a encargado de taller en la colonia Jaripillo, en Mazatlán

MAZATLÁN._ El encargado de un taller para modificado de vehículos todo terreno fue atacado a balazos por otro hombre este viernes al interior de dicho negocio.
La agresión fue reportada a las 20:00 horas en un taller ubicado en la esquina de las calles Ensenada y Acaponeta, de la colonia Jaripillo.
Al parecer, el atacante ingresó al taller y preguntó por el encargado; al identificarlo, comenzó a dispararle hasta verlo caer y de inmçediato se dio a la fuga.
Policías municipales llegaron al lugar ante el reporte de detonaciones de arma de fuego y al descubrir al herido, solicitaron una ambulancia, para que paramédicos valoraran su estado físico.
Por la seriedad de sus lesiones, la víctima, identificada como Raúl, de 31 años, fue trasladada a una clínica cercana al lugar del ataque.
El taller fue acordonado hasta la llegada del personal pericial que se encargó de las diligencias de ley.