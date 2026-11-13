$!Balean a hombre afuera de su vivienda en Infonavit Playas, en Mazatlán; muere en hospital

MAZATLÁN._ Un hombre perdió la vida este viernes tras ser agredido con disparos de arma de fuego afuera de su vivienda en el Infonavit Playas, en Mazatlán. El hecho se registró a las 19:40 horas sobre la calle Huatabampito, entre la Avenida del Delfín y la calle Playa San Agustín.

Según versiones en el lugar, hombres armados que ya esperaban a la víctima le dispararon en múltiples ocasiones. Tras el ataque, el hombre resultó herido y fue atendido en el lugar por paramédicos de Bomberos Veteranos, quienes posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica. Posteriormente, a las 21:40 horas, se informó que la víctima, identificada como Edgar Paul “N”, de 38 años, falleció en el nosocomio.