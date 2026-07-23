$!Balean a hombre con discapacidad en la colonia 20 de Noviembre, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre con discapacidad, apoyado en una andadera, resultó con múltiples heridas de bala tras un ataque armado registrado en la colonia Ampliación 20 de Noviembre.

Las detonaciones fueron reportadas a las 23:20 horas del sábado 22 de julio en la esquina de las calles Puerto Ángel y Mazatlán.

Según versiones en el lugar, hombres armados a bordo de una motocicleta llegaron hasta la persona y le dispararon en más de cinco ocasiones, para después huir con rumbo desconocido.