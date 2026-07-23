$!Balean a hombre con discapacidad en la colonia 20 de Noviembre, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre con discapacidad, apoyado en una andadera, resultó con múltiples heridas de bala tras un ataque armado registrado en la colonia Ampliación 20 de Noviembre.
Las detonaciones fueron reportadas a las 23:20 horas del sábado 22 de julio en la esquina de las calles Puerto Ángel y Mazatlán.
Según versiones en el lugar, hombres armados a bordo de una motocicleta llegaron hasta la persona y le dispararon en más de cinco ocasiones, para después huir con rumbo desconocido.
Paramédicos de Bomberos Veteranos acudieron a atender la emergencia y, tras valorar al lesionado, lo trasladaron de urgencia a un hospital.
La zona fue acordonada por policías municipales hasta la llegada de policías de investigación y personal pericial de la Fiscalía General del Estado, que se hicieron cargo de las diligencias de ley.
Al momenton se desconoce la identidad del herido, pero se dijo tiene su domicilio en la misma colonia.