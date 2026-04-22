Balean a hombre dentro de súper en el fraccionamiento La Campiña, en Mazatlán

MAZATLÁN_ Un hombre fue trasladado de urgencia a un hospital este miércoles tras ser atacado a balazos dentro de un súper en el fraccionamiento La Campiña.

Las detonaciones fueron reportadas a las autoridades a las 19:50 horas.

Raúl Eduardo “N” fue atacado con al menos cuatro disparos por otro hombre cuando se encontraba al interior del establecimiento comercial.

Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar y, luego de valorar al herido, lo trasladaron de urgencia a una clínica particular.

Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron del levantamiento de evidencias en la zona del ataque.

Al momento se desconoce si Raúl Eduardo es dependiente o solo cliente del súper.