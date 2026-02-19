Balean a hombre dentro de vivienda en Loma de San Isidro, en Culiacán

CULIACÁN._ Al interior de una casa fue atacado a balazos y herido de bala un hombre en el sector Loma de San Isidro, al sur de Culiacán.

Primeros reportes indican que la víctima fue agredida este jueves al interior de la vivienda, donde quedaron rastros de sangre en las paredes y un arma larga abandonada.

De manera inicial no se cuenta con datos de identificación de la persona, solo se tiene como referencia que se trata de un varón.

Los hechos se reportaron sobre la calle De La Cantera, entre Fuentes de Verona y Froylán Cruz Manjarrez, casi a espaldas de un conocido supermercado.

El reporte de ráfagas de disparos llegó a las corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia aproximadamente a las 22:15 horas.

Minutos después, se informó que la persona baleada fue trasladada por socorristas hacia un centro de salud, desconociéndose su parte médico.