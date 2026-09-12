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Violencia

Balean a hombre en acceso de playa de Sábalo Country, en Mazatlán

La víctima fue trasladada con heridas graves a un hospital, mientras las detonaciones y la movilización de autoridades provocaron que bañistas se retiraran del lugar
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
12/09/2026 17:29
12/09/2026 17:29

MAZATLÁN._ Un hombre resultó herido de bala este sábado en un acceso de playa del Fraccionamiento Sábalo Country; tras el ataque, fue trasladado con heridas graves a un hospital.

Las detonaciones se reportaron a las 17:00 horas en el acceso ubicado sobre la Avenida Camarón Sábalo, casi esquina con la Avenida Del Marlin.

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Elementos del Grupo de Reacción acordonaron la zona y una patrulla escoltó a la ambulancia de Bomberos Veteranos que trasladó al herido a un hospital.

Las detonaciones de arma de fuego y la movilización de autoridades ahuyentó a los bañistas que se encontraban en la playa.

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