$!Balean a hombre en acceso de playa de Sábalo Country, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre resultó herido de bala este sábado en un acceso de playa del Fraccionamiento Sábalo Country; tras el ataque, fue trasladado con heridas graves a un hospital.
Las detonaciones se reportaron a las 17:00 horas en el acceso ubicado sobre la Avenida Camarón Sábalo, casi esquina con la Avenida Del Marlin.
Elementos del Grupo de Reacción acordonaron la zona y una patrulla escoltó a la ambulancia de Bomberos Veteranos que trasladó al herido a un hospital.
Las detonaciones de arma de fuego y la movilización de autoridades ahuyentó a los bañistas que se encontraban en la playa.