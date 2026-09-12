$!Balean a hombre en acceso de playa de Sábalo Country, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre resultó herido de bala este sábado en un acceso de playa del Fraccionamiento Sábalo Country; tras el ataque, fue trasladado con heridas graves a un hospital.

Las detonaciones se reportaron a las 17:00 horas en el acceso ubicado sobre la Avenida Camarón Sábalo, casi esquina con la Avenida Del Marlin.