$!Balean a hombre en departamentos de la colonia Buena Vista, Culiacán

CULIACÁN. _ Un nuevo ataque armado se registró la mañana de este jueves en un edificio de departamentos en la colonia Buena Vista, ubicada en el sector oriente de Culiacán.
La víctima, identificada como Alexander de 33 años de edad, fue encontrado con visibles golpes, además de que recibió al menos un impacto de bala en la cabeza.
El herido fue trasladado de urgencia por paramédicos a un centro de salud para recibir atención médica especializada, en donde su parte médico indica que se encuentra delicado.
Al lugar de los hechos arribaron elementos del Ejército Mexicano, quienes acordonaron el perímetro para resguardar la zona, incluyendo el estacionamiento del edificio de departamentos.
El edificio, ubicado entre las calles Paseo del Humaya y Josefa Ortiz de Domínguez, quedó custodiado por elementos militares.
Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado y peritos se presentaron para realizar las diligencias pertinentes y recolectar evidencias que permitan esclarecer la agresión.