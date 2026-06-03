$!Balean a hombre en la colonia Villa Satélite, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre identificado como Héctor Ulises, de 41 años de edad, resultó herido de bala este miércoles 3 de junio en la colonia Villa Satélite, en Culiacán.

El hecho fue reportado alrededor de las 18:30 horas sobre la calle Forbos, entre las calles La Luna y El Barrio, a unos metros del panteón de dicho sector.

Tras recibir el reporte, elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar y localizaron a la víctima con heridas producidas por disparos de arma de fuego.

Al confirmar que el hombre aún presentaba signos vitales, los militares solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.