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Violencia

Balean a hombre en la colonia Villa Satélite, en Culiacán

La víctima, identificada como Héctor Úlises, de 41 años, fue trasladada con vida a un hospital tras el ataque
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
03/06/2026 21:10
03/06/2026 21:10

CULIACÁN._ Un hombre identificado como Héctor Ulises, de 41 años de edad, resultó herido de bala este miércoles 3 de junio en la colonia Villa Satélite, en Culiacán.

El hecho fue reportado alrededor de las 18:30 horas sobre la calle Forbos, entre las calles La Luna y El Barrio, a unos metros del panteón de dicho sector.

Tras recibir el reporte, elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar y localizaron a la víctima con heridas producidas por disparos de arma de fuego.

Al confirmar que el hombre aún presentaba signos vitales, los militares solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

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Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron posteriormente para brindar atención prehospitalaria a la víctima y trasladarla a un hospital de la ciudad, donde recibiría atención médica especializada.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer cómo ocurrió la agresión ni tampoco las zonas en que resultó herida la persona.

La escena quedó acordonada y bajo resguardo de las autoridades para preservar posibles evidencias relacionadas con el ataque.

Elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y esclarecer los hechos.

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