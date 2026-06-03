$!Balean a hombre en la colonia Villa Satélite, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre identificado como Héctor Ulises, de 41 años de edad, resultó herido de bala este miércoles 3 de junio en la colonia Villa Satélite, en Culiacán.
El hecho fue reportado alrededor de las 18:30 horas sobre la calle Forbos, entre las calles La Luna y El Barrio, a unos metros del panteón de dicho sector.
Tras recibir el reporte, elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar y localizaron a la víctima con heridas producidas por disparos de arma de fuego.
Al confirmar que el hombre aún presentaba signos vitales, los militares solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.
Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron posteriormente para brindar atención prehospitalaria a la víctima y trasladarla a un hospital de la ciudad, donde recibiría atención médica especializada.
Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer cómo ocurrió la agresión ni tampoco las zonas en que resultó herida la persona.
La escena quedó acordonada y bajo resguardo de las autoridades para preservar posibles evidencias relacionadas con el ataque.
Elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y esclarecer los hechos.