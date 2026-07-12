$!Balean a hombre en Lomas de Mazatlán y muere en hospital

MAZATLÁN._ Un hombre perdió la vida tras recibir un disparo durante una reunión en un domicilio del fraccionamiento Lomas de Mazatlán. El reporte de detonaciones de arma de fuego se registró a las 23:45 horas del sábado y tuvo lugar en la cochera de una vivienda ubicada sobre la calle Sierra Grande y el Paseo Lomas de Mazatlán.

Versiones en el lugar indicaron que un hombre armado irrumpió en una reunión en el lugar y sin mediar palabra se dirigió a la víctima y le disparó en la cabeza a corta distancia, para después escapar. Paramédicos del Grupo Cobras acudieron para contener la hemorragia y le colocaron un vendaje al herido, pero por la gravedad de la lesión lo trasladaron a un hospital cercano, donde murió cuando era atendido por el.personal médico.