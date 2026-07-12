Seguridad
|
Violencia

Balean a hombre en Lomas de Mazatlán y muere en hospital

La víctima, identificada como Erick Rodrigo, de 31 años, recibió un disparo en la cabeza cuando se encontraba en un convivio la noche del sábado en una vivienda del fraccionamiento
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
12/07/2026 06:48
12/07/2026 06:48

MAZATLÁN._ Un hombre perdió la vida tras recibir un disparo durante una reunión en un domicilio del fraccionamiento Lomas de Mazatlán.

El reporte de detonaciones de arma de fuego se registró a las 23:45 horas del sábado y tuvo lugar en la cochera de una vivienda ubicada sobre la calle Sierra Grande y el Paseo Lomas de Mazatlán.

$!Balean a hombre en Lomas de Mazatlán y muere en hospital

Versiones en el lugar indicaron que un hombre armado irrumpió en una reunión en el lugar y sin mediar palabra se dirigió a la víctima y le disparó en la cabeza a corta distancia, para después escapar.

Paramédicos del Grupo Cobras acudieron para contener la hemorragia y le colocaron un vendaje al herido, pero por la gravedad de la lesión lo trasladaron a un hospital cercano, donde murió cuando era atendido por el.personal médico.

$!Balean a hombre en Lomas de Mazatlán y muere en hospital

Policías municipales acordonaron la zona de ataque mientras agentes de la Guardia Nacional establecieron un perímetro para permitir las diligencias de los peritos de la Fiscalía General del Estado.

El occiso fue identificado como Erick Rodrigo “N”, de 31 años de edad.

$!Balean a hombre en Lomas de Mazatlán y muere en hospital
#Violencia
#Ataque a balazos
#Homicidio
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube