$!Balean a hombre en Lomas de Mazatlán y muere en hospital

MAZATLÁN._ Un hombre perdió la vida tras recibir un disparo durante una reunión en un domicilio del fraccionamiento Lomas de Mazatlán.
El reporte de detonaciones de arma de fuego se registró a las 23:45 horas del sábado y tuvo lugar en la cochera de una vivienda ubicada sobre la calle Sierra Grande y el Paseo Lomas de Mazatlán.
Versiones en el lugar indicaron que un hombre armado irrumpió en una reunión en el lugar y sin mediar palabra se dirigió a la víctima y le disparó en la cabeza a corta distancia, para después escapar.
Paramédicos del Grupo Cobras acudieron para contener la hemorragia y le colocaron un vendaje al herido, pero por la gravedad de la lesión lo trasladaron a un hospital cercano, donde murió cuando era atendido por el.personal médico.
Policías municipales acordonaron la zona de ataque mientras agentes de la Guardia Nacional establecieron un perímetro para permitir las diligencias de los peritos de la Fiscalía General del Estado.
El occiso fue identificado como Erick Rodrigo “N”, de 31 años de edad.