$!Balean a hombre en plaza comercial del sector Valle Alto, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre resultó herido de bala durante la noche de este martes al interior de una plaza comercial ubicada en el fraccionamiento Valle Alto, al noroeste de Culiacán. La víctima presentó cuatro heridas por impactos de bala, principalmente en el área del abdomen, y fue trasladado en estado grave a un hospital por paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

De manera preliminar, se dio a conocer que la persona acababa de salir de un gimnasio de la plaza cuando fue interceptada a tiros debajo de las escaleras que conectan hacia el segundo nivel del inmueble. El ataque fue denunciado aproximadamente a las 20:40 horas de este 19 de mayo, en un edificio ubicado sobre el bulevar Álvaro del Portillo.