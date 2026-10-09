Seguridad
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Violencia

Balean a Iker Javier en la Colonia Periodistas, en Culiacán

El joven resultó herido en una pierna afuera de un local comercial del Bulevar El Dorado. En el sitio fueron localizados al menos 10 casquillos percutidos
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
09/10/2026 19:10
09/10/2026 19:10

CULIACÁN._ Un joven resultó herido a balazos en una pierna cuando se encontraba afuera de un local comercial ubicado sobre el Bulevar El Dorado, entre las calles Hidalgo y Justo Sierra, en la Colonia Periodistas, en el sector Las Quintas de Culiacán.

El herido fue identificado como Iker Javier.

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Tras el reporte violento, paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar, brindaron los primeros auxilios al joven y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

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El primer reporte indicaba que el herido era un menor de edad, pero no fue confirmado por las autoridades.

Elementos de seguridad hallaron al menos 10 casquillos percutidos de arma de fuego.

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