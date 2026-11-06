$!Balean a joven afuera de su domicilio en Pradera Dorada VII, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un joven resultó herido de bala en una pierna tras un ataque armado registrado afuera de su domicilio ubicado sobre la calle Río Negro, casi esquina con Tonalá, en el Fraccionamiento Pradera Dorada VII.
La agresión armada se reportó a las 20:45 horas de este viernes; según versiones en el lugar, hombres armados llegaron hasta el domicilio de la víctima y le dispararon, para posteriormente huir del lugar con rumbo desconocido.
El herido fue atendido en el sitio por personal de Sanidad Militar, quienes le brindaron los primeros auxilios.
Posteriormente fue trasladado a un hospital por paramédicos de Bomberos Veteranos de Mazatlán para recibir atención médica.
Al lugar también acudieron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como policías municipales, quienes acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes.
El herido se identificó con las autoridades como Alexis Armando “N”, de 26 años de edad.