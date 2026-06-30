Seguridad
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Violencia

Balean a joven de 18 años detrás de base de Cruz Roja en Villa Juárez, Navolato

La agresión armada se registró en la calle Antonio Rosales, aproximadamente a las 17:30 horas de este 30 de junio
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
30/06/2026 18:59
30/06/2026 18:59

Gabino “N”, un joven de 18 años de edad, resultó lesionado tras ser atacado a balazos durante la tarde de este martes, a espaldas de la base de la Cruz Roja Mexicana, en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.

La agresión armada se registró en la calle Antonio Rosales, aproximadamente a las 17:30 horas de este 30 de junio.

El joven fue trasladado hacia un hospital para recibir atención médica, sin que se haya revelado su estado de salud.

La calle fue acordonada por elementos del Ejército Mexicano, quienes arribaron como primeros respondientes del atentado.

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