Balean a joven en la Toledo Corro, Los Mochis; Policía detiene al presunto agresor

AHOME. _ -Un ataque armado registrado la tarde de este jueves 01 de octubre en el sector oriente de la ciudad de Los Mochis dejó como saldo a un hombre con heridas de gravedad y a su agresor puesto bajo arresto, luego de una rápida intervención por parte de las autoridades locales.

Los hechos ocurrieron en las calles de la colonia Toledo Corro. De acuerdo con los primeros reportes de seguridad, la víctima quien hasta el momento no ha sido identificada, pero se calcula que tiene alrededor de 30 años de edad transitaba por la calle Febrero. Al llegar al cruce con la calle Septiembre donde un individuo lo interceptó, sacó un arma de fuego de entre sus ropas y disparó en múltiples ocasiones. El joven, que al momento de la agresión vestía una playera negra, pantalón de mezclilla azul y tenis negros, cayó al recibir un impacto de bala que le perforó el pecho, con orificio de salida en la espalda.

Tras el reporte de las detonaciones, al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja para estabilizar al lesionado. Luego de brindarle la atención prehospitalaria de urgencia, lo trasladaron de manera inmediata a un hospital de la ciudad para que recibiera atención médica especializada.

En un despliegue operativo posterior al ataque, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del municipio de Ahome lograron capturar al presunto responsable del atentado. El individuo, cuya identidad se mantiene bajo reserva de las autoridades, fue turnado ante un agente del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

Peritos y elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar del ataque para realizar el levantamiento de indicios y abrir la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el móvil de esta agresión.