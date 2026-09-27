$!Balean a limpiavidrios en crucero del Bulevar Universitarios y Pedro Anaya, en Culiacán

CULIACÁN._ n hombre de oficio limpiavidrios fue atacado a balazos sobre el Bulevar Universitarios, en la esquina con el Bulevar Pedro Anaya, en las inmediaciones de la Colonia Villa Universidad, al norte de Culiacán. El afectado no ha sido identificado, y de manera preliminar se informó que presentaba una herida en el cráneo y otra en el tórax.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron hacia el crucero mencionado y encontraron al hombre lesionado, a quien trasladaron de urgencia a un hospital de la ciudad. El hecho, reportado alrededor de las 13:50 horas de este 27 de septiembre, movilizó a personal del Ejército Mexicano y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que cerraron la circulación en ambos sentidos del Bulevar Universitarios.