$!Balean a menor de edad en Mazatlán y muere en hospital

MAZATLÁN._ Un menor de edad perdió la vida este viernes en un hospital de Mazatlán tras ser herido de bala en un ataque armado presuntamente registrado en el Ejido El Castillo. A las 19:15 horas se reportaron detonaciones de arma de fuego sobre la carretera Internacional, a la altura de la Estación de Bomberos Veteranos de El Castillo.

Tras el reporte, policía municipales comandados por el Secretario de Seguridad Pública Municipal llegaron al lugar que indicaba el aviso, pero no encontraron a ninguna persona lesionada ni casquillos percutidos. La SSPM emitió un boletín descartando que se hubiera registrado un ataque armado en dicho lugar. Sin embargo, a las 20:15 horas ingresó a un hospital un adolescente de 16 años con heridas de bala y presuntamente lesionado en el ataque armado de El Castillo.