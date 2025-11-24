$!Balean a militar en la colonia Nuevo Milenio, en Mazatlán; muere en hospital

MAZATLÁN._ Un hombre murió este lunes tras un ataque armado en calles de la colonia Nuevo Milenio.
Socorristas lo trasladaron de urgencia al Hospital Militar, pero llegó sin signos vitales.
El ataque se registró a las 20:00 horas en la calle Juantillos.
Según versiones en el lugar, el hombre fue perseguido por dos motociclistas que, al darle alcance, le dispararon a corta distancia.
Ante el reporte de disparos, policías municipales llegaron hasta el hombre herido y solicitaron una ambulancia de Cruz Roja.
Tras valorar sus lesiones, los socorristas lo trasladaron de urgencia al Hospital Militar de Especialidades, donde el personal médico lo declaró sin vida.
El fallecido fue identificado como Javier “N”, con grado de cabo y de oficio cocinero de la Secretaría de la Defensa Nacional.