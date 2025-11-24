$!Balean a militar en la colonia Nuevo Milenio, en Mazatlán; muere en hospital

MAZATLÁN._ Un hombre murió este lunes tras un ataque armado en calles de la colonia Nuevo Milenio.

Socorristas lo trasladaron de urgencia al Hospital Militar, pero llegó sin signos vitales.

El ataque se registró a las 20:00 horas en la calle Juantillos.

Según versiones en el lugar, el hombre fue perseguido por dos motociclistas que, al darle alcance, le dispararon a corta distancia.