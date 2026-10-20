Seguridad
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Ataque armado

Balean a motociclista y lo dejan grave en la colonia Francisco Villa en Mazatlán

Hombres armados que viajaban en un automóvil se le emparejaron en un vehículo en movimiento sobre la avenida Bicentenario Juárez y le dispararon en repetidas ocasiones
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
20/10/2026 15:12
20/10/2026 15:12

MAZATLÁN. _ Un motociclista fue atacado a balazos cuando circulaba por la avenida Bicentenario Juárez, en la colonia Francisco Villa, en Mazatlán, y quedó gravemente herido. Tras la agresión, fue trasladado de urgencia a un hospital.

La identidad del hombre no ha sido establecida hasta el momento.

El reporte de la agresión se recibió a las 12:50 horas de este martes, sobre la avenida Bicentenario Juárez, en el sector mencionado.

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De acuerdo con información recabada en el lugar, hombres armados que viajaban en un automóvil en movimiento se emparejaron al motociclista y le dispararon en repetidas ocasiones, hasta derribarlo sobre el pavimento.

El hombre quedó tendido junto a su motocicleta, donde fue auxiliado por paramédicos de Bomberos Veteranos. Tras valorar sus lesiones, los socorristas lo trasladaron de urgencia a un hospital, donde quedó internado en estado grave.

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Elementos del Ejército y policías municipales acordonaron la zona y se hicieron cargo de las primeras diligencias.

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