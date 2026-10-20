$!Balean a motociclista y lo dejan grave en la colonia Francisco Villa en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un motociclista fue atacado a balazos cuando circulaba por la avenida Bicentenario Juárez, en la colonia Francisco Villa, en Mazatlán, y quedó gravemente herido. Tras la agresión, fue trasladado de urgencia a un hospital.
La identidad del hombre no ha sido establecida hasta el momento.
El reporte de la agresión se recibió a las 12:50 horas de este martes, sobre la avenida Bicentenario Juárez, en el sector mencionado.
De acuerdo con información recabada en el lugar, hombres armados que viajaban en un automóvil en movimiento se emparejaron al motociclista y le dispararon en repetidas ocasiones, hasta derribarlo sobre el pavimento.
El hombre quedó tendido junto a su motocicleta, donde fue auxiliado por paramédicos de Bomberos Veteranos. Tras valorar sus lesiones, los socorristas lo trasladaron de urgencia a un hospital, donde quedó internado en estado grave.
Elementos del Ejército y policías municipales acordonaron la zona y se hicieron cargo de las primeras diligencias.