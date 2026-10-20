$!Balean a motociclista y lo dejan grave en la colonia Francisco Villa en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un motociclista fue atacado a balazos cuando circulaba por la avenida Bicentenario Juárez, en la colonia Francisco Villa, en Mazatlán, y quedó gravemente herido. Tras la agresión, fue trasladado de urgencia a un hospital.

La identidad del hombre no ha sido establecida hasta el momento.

El reporte de la agresión se recibió a las 12:50 horas de este martes, sobre la avenida Bicentenario Juárez, en el sector mencionado.