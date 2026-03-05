$!Balean a mujer en canchas de voleibol de Balcones del Humaya, al norte de Culiacán

CULIACÁN._ Una mujer fue atacada a balazos y resultó con heridas por disparos de arma de fuego en el fraccionamiento Balcones del Humaya, en sector Santa Fe, al norte de Culiacán.

Los hechos fueron reportados a las autoridades cerca de las 20:30 horas de este jueves 5 de marzo en unas canchas de voleibol.

El lugar de los hechos se ubica a la orilla del bulevar De las Orquídeas, cerca de la Calzada del Ecuador y la calle Fuente de Las Cibeles.