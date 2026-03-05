$!Balean a mujer en canchas de voleibol de Balcones del Humaya, al norte de Culiacán

CULIACÁN._ Una mujer fue atacada a balazos y resultó con heridas por disparos de arma de fuego en el fraccionamiento Balcones del Humaya, en sector Santa Fe, al norte de Culiacán.
Los hechos fueron reportados a las autoridades cerca de las 20:30 horas de este jueves 5 de marzo en unas canchas de voleibol.
El lugar de los hechos se ubica a la orilla del bulevar De las Orquídeas, cerca de la Calzada del Ecuador y la calle Fuente de Las Cibeles.
En el sitio trascendió por corporaciones de seguridad que el ataque se habría producido a raíz de una riña por temas de apuestas, sin embargo, la versión no ha sido confirmada por autoridades ministeriales.
La víctima, quien no ha sido identificada, fue atendida en el lugar de los hechos y trasladada a un centro de salud en una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana.