$!Balean a mujer en la colonia Constitución, en Mazatlán; otra resulta con rozón

MAZATLÁN._ Un ataque armado contra una vecina de la colonia Constitución, dejó el saldo de una mujer grave que fue trasladada a un hospital y otra mujer presentó una herida por esquirla.
El ataque armado se reportó a las 19:25 horas en la esquina de las calles Tercera y Privada del Faro en la colonia Constitución.
Al parecer, hombres armados dispararon contra la fachada de la vivienda y los proyectiles lesionaron de gravedad a una mujer que fue trasladada por sus familiares en un auto particular.
Una segunda mujer presentó un rozón en la pierna izquierda y fue atendida en el lugar por personal de Sanidad del Ejército.
La zona del ataque quedó acordonada por policías municipales hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.