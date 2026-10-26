$!Balean a mujer en la colonia Constitución, en Mazatlán; otra resulta con rozón

MAZATLÁN._ Un ataque armado contra una vecina de la colonia Constitución, dejó el saldo de una mujer grave que fue trasladada a un hospital y otra mujer presentó una herida por esquirla.

El ataque armado se reportó a las 19:25 horas en la esquina de las calles Tercera y Privada del Faro en la colonia Constitución.