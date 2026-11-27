ESCUINAPA._ En el marco de los 16 días de activismo para la erradicación de la violencia contra las mujeres, una mujer fue atacada a balazos y se encuentra grave en el Hospital IMSS Bienestar.

La víctima fue identificada como Milagros “N”. De manera preliminar, se informó que fue agredida con arma de fuego la mañana de este viernes en su domicilio, donde también tenía instalado su negocio de birria, ubicado sobre el Malecón, entre las calles Severiano Moreno e Independencia.

La mujer trasladó su negocio a su vivienda luego de que el pasado 10 de octubre Lucero “A”, quien trabajaba en el establecimiento, fuera asesinada a balazos.

Tras el ataque, Milagros fue trasladada al Hospital IMSS Bienestar, donde permanece en estado grave.

La agresión ocurrió en un domicilio ubicado entre dos puntos de presencia militar, situados en los puentes de las calles Independencia y Veracruz.