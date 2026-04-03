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Violencia

Balean a un adulto mayor en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán

El hombre de 64 años fue trasladado a un hospital con heridas en brazo y pierna; autoridades investigan el caso
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
03/04/2026 22:00
03/04/2026 22:00

CULIACÁN._ Aldo, de 64 años de edad, resultó herido de bala tras ser agredido a balazos durante la tarde de este viernes en la colonia Emiliano Zapata, al sur de Culiacán.

De manera preliminar, se reportó que el adulto fue interceptado y baleado cuando transitaba en una bicicleta por la colonia mencionada.

La persona ingresó a un hospital de la ciudad con una lesión de proyectil de arma de fuego en el antebrazo derecho y otro en la pierna.

Su entrada al nosocomio se confirmó aproximadamente a las 20:00 horas, desconociéndose su estado de salud.

Al centro de salud arribaron diferentes corporaciones de seguridad, así como agentes ministeriales para recabar testimonios e iniciar las investigaciones correspondientes.

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