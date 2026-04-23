$!Balean a un comerciante en local de la colonia Horizontes, en Culiacán

Un hombre identificado como Miguel Ángel “N”, de 38 años de edad, resultó herido tras ser atacado a balazos dentro de un local comercial, en la colonia Horizontes, al noroeste de Culiacán.
De manera preliminar, se informó que la persona es de oficio comerciante, y estaba al interior de un local en renta cuando ocurrieron los hechos.
La agresión se registró sobre el bulevar Nuevo horizonte, entre las calles Del Destino y Del Presagio, cerca de las 16:30 horas de este 23 de abril.
La víctima fue llevado hacia un centro de salud a bordo de un vehículo particular, sin que se conozca su parte médico.
En el lugar del crimen quedaron regados los casquillos percutidos durante el ataque así como manchas de sangre.
El perímetro fue acordonado por agentes de la Policía Estatal Preventiva, quienes solicitaron la presencia de peritos y agentes investigadores.