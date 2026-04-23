$!Balean a un comerciante en local de la colonia Horizontes, en Culiacán

Un hombre identificado como Miguel Ángel “N”, de 38 años de edad, resultó herido tras ser atacado a balazos dentro de un local comercial, en la colonia Horizontes, al noroeste de Culiacán.

De manera preliminar, se informó que la persona es de oficio comerciante, y estaba al interior de un local en renta cuando ocurrieron los hechos.

La agresión se registró sobre el bulevar Nuevo horizonte, entre las calles Del Destino y Del Presagio, cerca de las 16:30 horas de este 23 de abril.