$!Balean a un conductor, logra llegar hasta una tienda de autoservicio y lo trasladan en otro vehículo a una clínica de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre que fue agredido por hombres armados cuando circulaba en su auto sobre la avenida Santa Rosa a la altura del estadio El Encanto, logró huir de sus agresores y llegó hasta el estacionamiento de una tienda de autoservicio en el fraccionamiento Jardines de la Riviera, donde fue auxiliado por conocidos que lo trasladaron a una clínica particular.

El ataque se registró a las 20:50 horas, en el tramo de terracería de la avenida Santa Rosa, en la colonia Ampliación San Antonio y a espaldas del estadio de futbol El Encanto.

Al parecer, el conductor del automóvil Mazda 2 circulaba sobre el tramo de terracería y con poca iluminación, cuando se registró el ataque. Al momento se desconoce si se trató de un intento de despojo del vehículo; el conductor aceleró la marcha y sus atacantes dispararon en múltiples ocasiones a corta distancia.