Seguridad
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Violencia

Balean a un hombre afuera de su vivienda en Doña Chonita, en Mazatlán

La víctima fue trasladada por sus familiares a una clínica privada; motociclistas señalados como responsables huyeron del lugar
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
11/11/2026 21:45
11/11/2026 21:45

MAZATLÁN._ Un hombre fue atacado a balazos la tarde de este miércoles en el fraccionamiento Doña Chonita, al nororiente de la ciudad.

El hecho se registró a las 18:30 horas sobre la calle Amanecer, casi esquina con la calle Cosmos.

Según versiones en el lugar, motociclistas atacaron a balazos al hombre afuera de su vivienda y después huyeron del lugar evadiendo el despliegue de autoridades en la zona.

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Luego del ataque, familiares subieron a la víctima a un vehículo particular y la trasladaron de urgencia a una clínica privada para su atención médica.

La zona quedó acordonada por policías municipales y policías de investigación que resguardaron la escena hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

A pesar del reforzamiento de la seguridad y del reciente cambio del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, siguen este tipo de hechos violentos en Mazatlán.

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