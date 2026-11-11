$!Balean a un hombre afuera de su vivienda en Doña Chonita, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue atacado a balazos la tarde de este miércoles en el fraccionamiento Doña Chonita, al nororiente de la ciudad.

El hecho se registró a las 18:30 horas sobre la calle Amanecer, casi esquina con la calle Cosmos.

Según versiones en el lugar, motociclistas atacaron a balazos al hombre afuera de su vivienda y después huyeron del lugar evadiendo el despliegue de autoridades en la zona.