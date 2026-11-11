$!Balean a un hombre afuera de su vivienda en Doña Chonita, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue atacado a balazos la tarde de este miércoles en el fraccionamiento Doña Chonita, al nororiente de la ciudad.
El hecho se registró a las 18:30 horas sobre la calle Amanecer, casi esquina con la calle Cosmos.
Según versiones en el lugar, motociclistas atacaron a balazos al hombre afuera de su vivienda y después huyeron del lugar evadiendo el despliegue de autoridades en la zona.
Luego del ataque, familiares subieron a la víctima a un vehículo particular y la trasladaron de urgencia a una clínica privada para su atención médica.
La zona quedó acordonada por policías municipales y policías de investigación que resguardaron la escena hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.
A pesar del reforzamiento de la seguridad y del reciente cambio del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, siguen este tipo de hechos violentos en Mazatlán.