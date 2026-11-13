Seguridad
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Violencia

Balean a un hombre afuera de su vivienda en Infonavit Playas, en Mazatlán

La víctima, identificada como Edgar Paul, de 38 años, fue trasladada a un hospital. No se reportan personas detenidas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
13/11/2026 20:53
13/11/2026 20:53

MAZATLÁN._ Un hombre resultó herido tras ser agredido con disparos de arma de fuego afuera de su vivienda en el Infonavit Playas, en Mazatlán.

El hecho se registró a las 19:40 horas sobre la calle Huatabampito, entre la Avenida del Delfín y la calle Playa San Agustín.

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Según versiones en el lugar, hombres armados que ya esperaban a la víctima le dispararon en múltiples ocasiones.

Tras el ataque, el hombre resultó herido y fue atendido en el lugar por paramédicos de Bomberos Veteranos, quienes posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

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El herido se identificó como Edgar Paul “N”, de 38 años de edad.

La zona quedó acordonada por elementos de la Guardia Nacional, Marina y policías de investigación, quienes resguardaron el lugar hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

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