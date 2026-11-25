MAZATLÁN._ Un hecho registrado en el Infonavit Alarcón dejó como saldo un hombre herido por disparo de arma de fuego.

El ataque se registró a las 17:30 horas afuera de una tienda de autoservicio ubicada sobre la avenida Delfines y avenida Águilas, donde un hombre fue atacado con disparo de arma de fuego.

Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga en una motocicleta.

Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar y atendieron al herido, luego de estabilizarlo lo trasladaron de urgencia a un hospital.

La zona fue acordonada por policías municipales, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional.