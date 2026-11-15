$!Balean a un hombre cerca del embarcadero a la Isla de la Piedra, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue atacado a balazos la madrugada de este domingo 15 de noviembre en las inmediaciones del estacionamiento del embarcadero hacia la Isla de la Piedra, en Mazatlán.
El hecho se registró a las 01:10 horas en la colonia Gabriel Leyva, donde, de acuerdo a los primeros reportes, el hombre fue agredido con disparos de arma de fuego.
Aún malherido, logró avanzar hasta el acceso de la Cuarta Zona Naval, donde fue auxiliado por elementos de sanidad.
Más tarde fue trasladado a un hospital por socorristas de Cruz Roja Mazatlán, para recibir atención médica.
Hasta el momento se desconoce su identidad y las causas del ataque, así como también no se reportan personas detenidas.