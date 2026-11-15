$!Balean a un hombre cerca del embarcadero a la Isla de la Piedra, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue atacado a balazos la madrugada de este domingo 15 de noviembre en las inmediaciones del estacionamiento del embarcadero hacia la Isla de la Piedra, en Mazatlán.

El hecho se registró a las 01:10 horas en la colonia Gabriel Leyva, donde, de acuerdo a los primeros reportes, el hombre fue agredido con disparos de arma de fuego.