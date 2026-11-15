Seguridad
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Violencia

Balean a un hombre cerca del embarcadero a la Isla de la Piedra, en Mazatlán

El lesionado logró llegar hasta el acceso de la Cuarta Zona Naval, donde recibió los primeros auxilios durante la madrugada de este domingo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
15/11/2026 07:11
15/11/2026 07:11

MAZATLÁN._ Un hombre fue atacado a balazos la madrugada de este domingo 15 de noviembre en las inmediaciones del estacionamiento del embarcadero hacia la Isla de la Piedra, en Mazatlán.

El hecho se registró a las 01:10 horas en la colonia Gabriel Leyva, donde, de acuerdo a los primeros reportes, el hombre fue agredido con disparos de arma de fuego.

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Aún malherido, logró avanzar hasta el acceso de la Cuarta Zona Naval, donde fue auxiliado por elementos de sanidad.

Más tarde fue trasladado a un hospital por socorristas de Cruz Roja Mazatlán, para recibir atención médica.

Hasta el momento se desconoce su identidad y las causas del ataque, así como también no se reportan personas detenidas.

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