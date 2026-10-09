$!Balean a un hombre cerca del Lienzo Charro de Villa Unión, al sur de Mazatlán; lo reportan grave

MAZATLÁN. _ Con múltiples heridas de bala y en estado grave fue hospitalizado un hombre que fue atacado a balazos cerca del Lienzo Charro de la sindicatura de Villa Unión, al sur de Mazatlán.
La agresión armada fue reportada alrededor de las 10:40 horas, en las inmediaciones del recinto.
Tras escuchar varias detonaciones, vecinos del sector observaron a un hombre herido, tendido a media calle, por lo que dieron aviso a las autoridades.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Bomberos Veteranos de Villa Unión, quienes brindaron los primeros auxilios a la víctima y la trasladaron de urgencia a un hospital cercano.
Hasta el momento, la identidad del hombre no ha sido establecida.
La zona donde ocurrió el ataque fue acordonada por los policías municipales para preservar la escena, mientras se esperaba la llegada de personal pericial de la Fiscalía General del Estado, encargado de realizar las diligencias correspondientes.