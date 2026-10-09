$!Balean a un hombre cerca del Lienzo Charro de Villa Unión, al sur de Mazatlán; lo reportan grave

MAZATLÁN. _ Con múltiples heridas de bala y en estado grave fue hospitalizado un hombre que fue atacado a balazos cerca del Lienzo Charro de la sindicatura de Villa Unión, al sur de Mazatlán.

La agresión armada fue reportada alrededor de las 10:40 horas, en las inmediaciones del recinto.

Tras escuchar varias detonaciones, vecinos del sector observaron a un hombre herido, tendido a media calle, por lo que dieron aviso a las autoridades.