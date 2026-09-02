$!Balean a un hombre dentro de su domicilio en la colonia Presas del Valle, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un hombre que resultó herido por disparos de arma de fuego en la colonia Presas del Valle, en Mazatlán, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima. El ataque armado fue reportado a las 11:45 horas sobre la calle Picacho, en la colonia Presas del Valle.
De acuerdo con los primeros informes, hombres armados llegaron hasta el domicilio de la víctima y comenzaron a dispararle hasta dejarlo herido.
Policías municipales acudieron al lugar como primeros respondientes y solicitaron una ambulancia para que paramédicos valoraran el estado de salud del agredido.
Paramédicos de Bomberos Veteranos brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital.
La zona fue acordonada por policías municipales en espera de la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado, encargado de realizar las diligencias correspondientes.