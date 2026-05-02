$!Balean a un hombre en Alturas del Sur, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre de 45 años resultó herido por disparos de arma de fuego la noche de este sábado 2 de mayo en el fraccionamiento Alturas del Sur, al sur de Culiacán.
El lesionado fue identificado como Eduardo, quien presentó una herida en el tórax tras ser atacado por sujetos desconocidos que se desplazaban en una motocicleta.
De acuerdo con la información recabada, el ataque ocurrió alrededor de las 20:30 horas cuando la víctima caminaba sobre la avenida Monte Palpana, entre las calles Cima de Xocotl y Cima de Elgon, en las inmediaciones de un altar a la Santa Muerte.
En ese punto, los agresores le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron del lugar.
Tras la agresión, el hombre fue auxiliado y trasladado en un vehículo particular a un hospital para recibir atención médica.
En la escena quedaron varios casquillos percutidos de arma corta regados sobre el pavimento, los cuales fueron asegurados por las autoridades.
Elementos de seguridad acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes, mientras que la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para esclarecer el ataque y dar con los responsables.