$!Balean a un hombre en Alturas del Sur, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre de 45 años resultó herido por disparos de arma de fuego la noche de este sábado 2 de mayo en el fraccionamiento Alturas del Sur, al sur de Culiacán.

El lesionado fue identificado como Eduardo, quien presentó una herida en el tórax tras ser atacado por sujetos desconocidos que se desplazaban en una motocicleta.

De acuerdo con la información recabada, el ataque ocurrió alrededor de las 20:30 horas cuando la víctima caminaba sobre la avenida Monte Palpana, entre las calles Cima de Xocotl y Cima de Elgon, en las inmediaciones de un altar a la Santa Muerte.

En ese punto, los agresores le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron del lugar.