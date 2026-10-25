$!Balean a un hombre en andadores del Infonavit Las Flores, en Culiacán

Un hombre resultó herido tras ser atacado a balazos durante la noche de este domingo, entre los andadores de la colonia Infonavit Las Flores, al poniente de Culiacán. El hecho se suscitó sobre la calle C, casi esquina con la calle F, afuera de los edificios habitacionales de la zona, aproximadamente a las 19:30 horas de este 25 de octubre.





La víctima fue agredida presuntamente con disparos de arma larga, fue trasladado en un vehículo particular hacia un hospital, y permanece en calidad de desconocido. Sobre la vía pública, a contraesquina de unas canchas de fútbol rápido, fueron localizados casquillos percutidos durante el ataque. Personal del Ejército Mexicano actuó como primer respondiente del hecho y acordonó el área para preservar indicios.





