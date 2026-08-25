$!Balean a un hombre en callejón junto a túnel rumbo a avenida Federalismo, en el Centro de Culiacán

El atentado ocurrió detrás de unos edificios, a un costado del carril lateral izquierdo que conecta el bulevar Francisco I. Madero con la glorieta Cuauhtémoc “La Canasta”, a un costado del túnel que conduce hacia la avenida Federalismo.

Un hombre identificado como Lázaro Agustín, de 42 años de edad, resultó herido tras un ataque armado registrado la noche de este martes 25 de agosto, en un callejón cercano al Centro de Culiacán.

Fue cerca de las 19:40 horas que se reportaron una serie de disparos de arma de fuego, y corporaciones de seguridad localizaron al hombre tendido con heridas de bala.

De forma preliminar, paramédicos reportaron el estado de salud del masculino como grave, ya que uno de los proyectiles impactó en el pecho.

Debido a la movilización de autoridades fue cerrado el carril lateral hacia La Canasta de manera preventiva, mientras que peritos de Fiscalía General del Estado se apersonaron para desplegar las diligencias correspondientes.