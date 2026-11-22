MAZATLÁN._ Un hombre fue herido por disparos de arma de fuego este domingo en calles del fraccionamiento Prados del Sol.

El hecho se registró a las 08:20 horas sobre la calle Desierto, entre las avenidas Prados del Sol y Sabana.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada de urgencia a un hospital por paramédicos de Bomberos Veteranos.