MAZATLÁN._ Un hombre fue herido por disparos de arma de fuego este domingo en calles del fraccionamiento Prados del Sol.
El hecho se registró a las 08:20 horas sobre la calle Desierto, entre las avenidas Prados del Sol y Sabana.
Tras el ataque, la víctima fue trasladada de urgencia a un hospital por paramédicos de Bomberos Veteranos.
Al momento se desconoce la identidad del herido, quien presentó cinco heridas por proyectil de arma de fuego.
El lugar fue acordonado por elementos de la Guardia Nacional como primeros respondientes. También acudieron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y efectivos de la Secretaría de Marina.