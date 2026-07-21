$!Balean a un hombre en el fraccionamiento San Antonio, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue atacado con disparos de arma de fuego por dos motociclistas que se detuvieron junto a él, cuando se encontraba platicando con otras personas. El ataque se registró a las 22:05 horas de este martes en la calle Marco Aurelio, casi esquina con la avenida Francisco González Bocanegra, del fraccionamiento San Antonio.

Versiones en el lugar relatan que la víctima se encontraba en la banqueta con otras dos personas y que motociclistas llegaron y le dispararon en varias ocasiones hasta verlo caer, para de inmediato darse a la fuga. Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar para brindarle los primeros auxilios al herido, el cual fue trasladado de urgencia a un hospital por la gravedad de sus heridas.